Тарасова — о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе: «Из хороших рук — в хорошие руки»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход чемпионов России в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе. Ранее они тренировалась у Тамары Москвиной.

«Если они приняли такое решение, значит считают, что это для них будет полезно. Тренеры и там, и там профессиональные. Никто не знает, как это скажется на их карьере. Из хороших рук — в хорошие руки», — сказал Тарасова «СЭ».

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.