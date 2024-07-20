Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:35

Тарасова о мастер-классах Трусовой в Мексике: «Дружба хороша со всеми»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о намерении Александры Трусовой провести мастер-классы в Мексике.

«Дружба хороша со всеми. Наверное, они ее пригласили на тренировочные сборы, она там выступит и уедет, я так думаю», — сказала Тарасова «СЭ».

Трусова собирается провести мастер-классы в двух мексиканских городах: в Толуке — с 30 августа по 1 сентября и в Гуанахуато — с 3 по 5 сентября.

(Константин Передерий)

0
Читайте также
СМИ сообщили о вынесенном в Белоруссии смертном приговоре немецкому наемнику
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В МЧС ДНР указали на публикацию ВСУ видео удара по российским спасателям
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова о подготовке Трусовой к контрольным прокатам: «Ей хватит недели»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости