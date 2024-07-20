Тарасова о мастер-классах Трусовой в Мексике: «Дружба хороша со всеми»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о намерении Александры Трусовой провести мастер-классы в Мексике.

«Дружба хороша со всеми. Наверное, они ее пригласили на тренировочные сборы, она там выступит и уедет, я так думаю», — сказала Тарасова «СЭ».

Трусова собирается провести мастер-классы в двух мексиканских городах: в Толуке — с 30 августа по 1 сентября и в Гуанахуато — с 3 по 5 сентября.

(Константин Передерий)