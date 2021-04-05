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Тарасова прокомментировала обвинения американского журналиста: «Надо отвечать за свои слова»

12:42
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила американскому журналисту и ведущему YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейву Лизу.

4 апреля журналист заявил: «Тутберидзе и «Самбо-70» стали частью российского национализма».

«Зависть! Они почему не пойдут на лед и не поработают по 9-10 часов в день? Откуда у них такие заявления? Почему они имеют право так говорить? В чем дело? Надо отвечать за свои слова! Тутберидзе — лучший тренер мира», — сказал Тарасова «СЭ».

Ранее американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата. В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста.

(Владислав Флегонтов)

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