Тарасова отреагировала на свадьбу Авербуха и актрисы Арзамасовой

Олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду Илья Авербух и бывшая звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова стали мужем и женой. Пара расписалась в одном из московских ЗАГСов.

«Будьте счастливы, Лиза, Илюша!» — написала в социальных сетях заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Напомним, что ранее ходили слухи о тайной свадьбе 25-летней Арзамасовой и 47-летнего Авербуха.