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Тарасова отреагировала на свадьбу Авербуха и актрисы Арзамасовой

20:30
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду Илья Авербух и бывшая звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова стали мужем и женой. Пара расписалась в одном из московских ЗАГСов.

«Будьте счастливы, Лиза, Илюша!» — написала в социальных сетях заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Напомним, что ранее ходили слухи о тайной свадьбе 25-летней Арзамасовой и 47-летнего Авербуха.

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