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ОИ Милан Кортина 2026

12 января, 18:29

Тарасова об американских фигуристах с русскими корнями: «Наша школа фигурного катания влияет на весь мир»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на состав национальной команды США для участия в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Русская школа фигурного катания влияет на весь мир. Так всегда было, есть и, надеюсь, будет. Мы хорошо работаем, понимаем, что делать. Во всех видах у нас есть ведущие спортсмены. Много лет мы оказываем влияние на мировое фигурное катание», — сказала Тарасова «СЭ».

Команда была сформирована по итогам чемпионата США по фигурному катанию-2026, который проходил в Сент-Луисе. В мужском одиночном турнире примут участие Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов.

Эндрю Торгашев, Илья Малинин, Максим Наумов и&nbsp;Джейкоб Санчес.Америкэн бойз. Весь подиум на чемпионате США заняли русские — за месяц до Олимпиады!

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Сборная США по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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