Тарасова об американских фигуристах с русскими корнями: «Наша школа фигурного катания влияет на весь мир»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на состав национальной команды США для участия в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Русская школа фигурного катания влияет на весь мир. Так всегда было, есть и, надеюсь, будет. Мы хорошо работаем, понимаем, что делать. Во всех видах у нас есть ведущие спортсмены. Много лет мы оказываем влияние на мировое фигурное катание», — сказала Тарасова «СЭ».

Команда была сформирована по итогам чемпионата США по фигурному катанию-2026, который проходил в Сент-Луисе. В мужском одиночном турнире примут участие Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов.