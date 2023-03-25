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Сегодня, 13:08

Тарасова о словах Сакамото про российских фигуристок: «Есть еще нормальные люди»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова чемпионки мира Каори Сакамото, которая заявила, что с нетерпением ждет возвращения российских фигуристок на международную арену.

«Есть еще нормальные люди. Очень приятно, что они спортсмены, что они японцы. Потому что отношение к японцам особенное, по крайней мере, у меня. Много работаю с ними, это очень ответственные и человеческие люди», — сказала Тарасова «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года.

20 марта 2023 года в ISU заявили, что ждут консультаций с МОК по вопросу допуска россиян до выступлений в турнирах.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Каори Сакамото
Татьяна Тарасова
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