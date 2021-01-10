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Тарасова отреагировала на перенос финала Кубка России в Москву

15:18
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о переносе финала Кубка России по фигурному катанию-2020/21 из Великого Новгорода в Москву.

«Прекрасно, что Финал Кубка России перенесли в Москву. Это будет подарок московским любителям фигурного катания и всем фанатам, которые приедут по проторенной дорожке. Это великолепная новость», — приводит «РИА Новости» слова Тарасовой.

Изначально турнир планировалось провести с 23 по 27 февраля в Великом Новгороде. Дата проведения финала Кубка в Москве неизвестны.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210110/tarasova-1592465002.html

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