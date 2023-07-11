Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 15:40

Тарасова о возможном расследовании допинг-истории Сотниковой: «Не надо было Аделине об этом говорить»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о желании Национального олимпийского комитета Южной Кореи обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать допинговую историю российской фигуристки Аделины Сотниковой.

В шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году на Олимпиаде в Сочи сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой. Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с YouTube-канала Tatarka FM.

«Не надо было Аделине об этом говорить. Но если это правда [что фигуристку оправдали из-за отрицательной пробы «Б», тогда ничего страшного в этом нет. Но из-за желания [НОК Южной Кореи] эта история может получить продолжение», — сказала Тарасова «СЭ».

В 2014 году на Играх в Сочи Сотникова стала олимпийской чемпионкой в одиночном женском катании. Второй стала кореянка Ким Юна.

Аделина Сотникова. Корейцы требуют отнять у Сотниковой золото Сочи-2014. Реально ли это?

Фигурное катание
Аделина Сотникова
Татьяна Тарасова
Читайте также
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коляда — о приостановке карьеры: «Не относитесь к этому так, будто я умер. Все хорошо»

Тарасова пожелала здоровья Щербаковой: «Все сейчас болеют»
Новости
RSS RSS
Все новости