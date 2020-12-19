Тарасова отметила номер Бузовой и Соловьева на шоу «Ледниковый период»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала номер, который показали телеведущая Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев в шоу «Ледниковый период». Они танцевали под композицию из фильма «Реквием по мечте».

«Я всегда говорю, что все — о любви. И этот номер тоже, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Жаль, что упала. Но в этой теме... любовь. Можно падать и вставать. Падать и вставать. Все равно ты подняла его в секунду. Он почувствовал, что тебя теряет...»