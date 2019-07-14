Тарасова отметила, что Туктамышева выступала в образе стюардессы в рамках допустимого

Заслуженный тренер СССР и РФ Татьяна Тарасова прокомментировала критику в адрес Елизаветы Туктамышевой за ее знаменитый показательный номер в образе стюардессы. Ранее олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва рассказала, что смотрела выступление фигуристки с удовольствием.

– Им делать нечего что ли?! Пусть делом займутся! Туктамышева сделала абсолютно все допустимо. Больше того, она сделала это со вкусом! - приводит НСН слова Тарасовой.

Напомним, что в минувшем сезоне Туктамышева каталась в образе стюардессы под хит американской певицы Бритни Спирс "Toxic".