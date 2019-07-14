Тарасова отметила, что Туктамышева выступала в образе стюардессы в рамках допустимого

Заслуженный тренер СССР и РФ Татьяна Тарасова прокомментировала критику в адрес Елизаветы Туктамышевой за ее знаменитый показательный номер в образе стюардессы. Ранее олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва рассказала, что смотрела выступление фигуристки с удовольствием.
– Им делать нечего что ли?! Пусть делом займутся! Туктамышева сделала абсолютно все допустимо. Больше того, она сделала это со вкусом! - приводит НСН слова Тарасовой.
Напомним, что в минувшем сезоне Туктамышева каталась в образе стюардессы под хит американской певицы Бритни Спирс "Toxic".
Дополнительная информация
https://nsn.fm/sport/tarasova-posovetovala-spletnikam-o-tuktamyshevoi-zanyatsya-delom
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