Тарасова открыла турнир по фигурному катанию в Перми

Более трехсот фигуристов примут участие в турнире в Перми на призы заслуженного тренера РФ Татьяны Тарасовой, информирует сайт Минспорта Пермского края.

Как отмечается, в течение четырех дней разыграют награды в одиночном, парном, синхронном катании. Тарасова лично присутствует на соревнованиях.

По словам Татьяны Тарасовой, пермская школа фигурного катания дала миру не одного олимпийского чемпиона, здесь выросли Татьяна Тотьмянина, Максим Траньков.

- Здесь настоящая школа фигурного катания, здесь работают настоящие профессионалы, фанаты своего дела, здесь проходит отбор детей, - отметила Тарасова. - Это огромный труд воспитывать детей, которые только мечтают о карьере, и тренеры делают из них мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта. Я очень уважительно к этому отношусь, и сейчас на этот турнир приехало очень много детей, это важно, чтобы они могли проявлять себя и развиваться.