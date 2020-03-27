Тарасова осудила финскую фигуристку за резкие слова о Тутберидзе

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что слова финской фигуристки Кииры Корпи в адрес тренера Этери Тутберидзе являются непрофессиональными. Пятикратная чемпионка Финляндии заявила, что «фабрика Тутберидзе является признаком бесчеловечного направления» в их спорте.

— Я думаю, что не стоит так жестко судить о той работе, которую она не знает, — приводит слова Тарасовой РБК. — А Киира Корпи не знает тренерской работы. Бывает разное. Я каталась, и у меня были переломы, и у нее тоже были травмы, притом что она делала несколько тройных прыжков.

Эта группа очень сильная. Я думаю, там есть настоящие мировые открытия, подобран ключ к девочкам, и их учат потрясающе работать. Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? На мой взгляд, это выглядит непрофессионально.