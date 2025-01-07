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Сегодня, 18:10

Тарасова оставила рождественское пожелание российскому спорту

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» пожелала российскому спорту возвращения на международную арену.

«Что пожелать на Рождество российскому спорту? Скорейшего возвращения на международную арену», — сказала Тарасова «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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