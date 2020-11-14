Тарасова осталась недовольна выступлением Бузовой в новом выпуске «Ледникового периода»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила новый номер в исполнении телеведущей и певице Ольги Бузовой и олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева, который те показали на шоу «Ледниковый период». Пара выступила под песню Филиппа Киркорова «О любви» из кинофильма «Экипаж».

— Оля, пока не будут вытянуты стопы, больше 5,8 получить тяжело. Это очень бросается. Это большая разница между вокалом и тем, что я вижу. Что я могу сделать? — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

— Я увидел развернутые ноги. Работали ноги, — вступился за них Алексей Ягудин.

— К сожалению, ты не здесь сидишь, — отрезала Тарасова.