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Сегодня, 12:18

Тарасова опровергла новость о вызове скорой помощи и отказе от госпитализации

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» опровергла информацию о том, что она вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия, но отказалась от госпитализации.

Ранее о том, что 76-летняя Тарасова обратилась к помощи врачей, но отказалась от госпитализации, сообщало издание Mash.

«Это все врут! Вранье чистой воды. Откуда вы это берете?», — сказала Тарасова «СЭ».

Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР, в 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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