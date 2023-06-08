Тарасова опровергла новость о вызове скорой помощи и отказе от госпитализации

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» опровергла информацию о том, что она вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия, но отказалась от госпитализации.

Ранее о том, что 76-летняя Тарасова обратилась к помощи врачей, но отказалась от госпитализации, сообщало издание Mash.

«Это все врут! Вранье чистой воды. Откуда вы это берете?», — сказала Тарасова «СЭ».

Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР, в 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.