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Сегодня, 16:22

Тарасова опровергла новость о возможной ампутации части ноги у Костомарова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Вранье!» — сказала Тарасова «СЭ».

10 января Костомаров попал в реанимацию. 45-летний фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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