Тарасова оценила желание Трусовой попробовать себя в других видах спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила желание Александры Трусовой попробовать себя в разных видах спорта.

6 июля фигуристка выложила видео тренировки по прыжкам с шестом.

«Трусова с шестом прыгает у себя на тренировке в Новогорске. Не знаю, нужно ли сотрудничество с Исинбаевой после первых тренировок. Думаю, у Саши есть все для того, чтобы побеждать в фигурном катании, а если чего-то не хватает, то над этим надо поработать, доказывать, что все прыжки ей подвластны, и улучшить вращения, тогда ей не будет равных.

То, что они пробуют разные виды спорта — это очень хорошо, это развивает и с точки зрения общей физической подготовки, и скоростно-силовой подготовки. Почему бы не прыгнуть с шестом?» - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.