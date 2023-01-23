Тарасова: «Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила соревнования российских фигуристов в рамках Кубка Первого канала.

«Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов и полным залом в 12 тысяч мест. Я в организации турнира не участвую, поэтому не буду рассказывать, что стоит придумать, а что поменять. Как получилось, так получилось. Все честно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Победителем Кубка Первого канала стала команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова. «Красная машина» соревновалась с командой «Нас не догонят» во главе с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Соревнования состоялись в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.