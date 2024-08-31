Тарасова: «Запомнилось, что шоу Загитовой было непохоже ни на какое другое»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани.

«Впечатление от шоу Загитовой хорошее. Запомнилось то, что ее шоу было непохоже ни на какое другое, по-своему, и это было важно в этой ситуации. Есть люди, которые это шоу проводили, но о них мало пишут», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона. Это был продюсерский дебют Алины.