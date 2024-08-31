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Сегодня, 07:09

Тарасова: «Запомнилось, что шоу Загитовой было непохоже ни на какое другое»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани.

«Впечатление от шоу Загитовой хорошее. Запомнилось то, что ее шоу было непохоже ни на какое другое, по-своему, и это было важно в этой ситуации. Есть люди, которые это шоу проводили, но о них мало пишут», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона. Это был продюсерский дебют Алины.

Алина Загитова. Рудковская обвинила режиссера шоу Загитовой в плагиате

Источник: ТАСС
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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