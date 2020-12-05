Тарасова оценила рекордный прокат Камилы Валиевой на этапе Кубка России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила короткую программу Камилы Валиевой на этапе Кубка России в Москве.

Девушка набрала по итогам программы 86,20 балла, что выше мирового рекорда Алены Косторной.

— Для первого старта с (тройным) акселем она была просто очень хороша, — цитирует РИА Новости Тарасову. — С небольшой ошибкой сделала, но сделала же. В программе у нее было все идеально. Все сделано на высоком уровне, кроме тройного акселя. На всех вращениях мы видим увеличение скорости на последней позиции, чего мы вообще практически ни у кого не видим. А у Валиевой видим. Она нам это демонстрирует.

?Вы знаете, я судей не сужу. Я думаю, что Валиевой любую оценку можно поставить, и любая будет заслуженная.