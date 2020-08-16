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Тарасова оценила перспективы Трусовой и Косторной после разрыва с Тутберидзе

12:55
Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы российских фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной после их ухода от Этери Тутберидзе. Этим летом обе спортсменки ушли заниматься в академию Евгения Плющенко.

— Олимпийский год — это всегда сложно. Он не бывает таким же, как предыдущие сезоны, — цитирует RT Тарасову. — Это большая ответственность, более жесткая конкуренция, да и психологически совершенно невозможно не думать о том, что Игры бывают раз в четыре года.

Если говорить о следующем сезоне, он будет непростым для всех, потому что в России много сильных спортсменок. Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алена Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/774152-tarasova-trusova-kostornaya

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