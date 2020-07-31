Тарасова обьяснила причину ухода Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы-2020 будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

— Девочки, наверное, хотели от нее больше внимания, индивидуального подхода, — сказала Тарасова в интервью «СЭ». — Вообще тяжело, когда у одного тренера два — три человека готовятся к Олимпиаде — и тренеру, но и фигуристам.

Работа в группе накладывает свои особенности, и кто-то может с ними справиться, а кто-то нет.

Девочки ищут сейчас, где лучше, где они могут это пережить, где они получат больше индивидуальной работы. Человека, с которым они пойдут на Олимпийские игры. По-другому это объяснить я не могу. Так было, есть и будет. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Тарасовой