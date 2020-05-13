Тарасова объяснила, почему поддерживает Путина

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину. Тарасова была доверенным лицом Путина на президентских выборах.

— Я и сейчас за Путина, я не меняю своих привязанностей, — приводит РБК слова Тарасовой. — Он деятельный человек, с ним не стыдно. Очень хорошо говорит, со временем стал таким оратором, у него есть харизма. Если он сказал, то сделал. Я беру не в размерах государства, а в размерах нашего спорта. Он свое слово держал и провел Олимпиаду. Никогда не поверю, что кто-то из руководства страны участвовал в какой-то гадости на Олимпиаде. Я была на ней. После Игр-2014 спортсмены дальше поехали на чемпионаты мира, и все без конца проверялись.

Скандал с мельдонием? Виноваты врачи, которые давали странный мельдоний, не зная через какое время когда он выводится из организма. За это Владимир Владимирович не отвечает. Этот мельдоний как мертвому припарки. Моя мама, сердечница, пила его. К спорту высших достижений он не имеет никакого отношения. Все занимаются этим, не мы это придумали. Россия не на первом, не на втором и не на третьем месте по допингу. Американцы пусть на себя посмотрят, что они делали.