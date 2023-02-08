Тарасова обратилась к Костомарову: «Рома, мы верим, что все будет хорошо!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова с 46-летием и обратилась к спортсмену со словами поддержки.

10 января фигурист попал в реанимацию с тяжелой пневмонией и до сих пор находится под наблюдением врачей.

«Рома, с днем рождения! Мы всегда рядом! Мы верим, что все будет хорошо!» — написала Тарасова у себя в соцсетях и опубликовала совместную фотографию с Костомаровым, его женой Оксаной Домниной и их сыном Ильей.

7 февраля появилась информация о том, что Костомарову ампутировали стопы ног из-за осложнений, возникших на фоне пневмонии.