Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:15

Тарасова обрадовалась примирению Ягудина и Плющенко

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.
Фото соцсети

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на примирение фигуристов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Ранее олимпийские чемпионы опубликовали дружеское фото и прикрепили к посту песню Михаила Боярского «Все пройдет», намекнув на завершение их давнего конфликта.

«Каждый из них делает свое дело на самом высоком уровне. Женя тренирует, у него здорово получается. Если бы Алексей тренировал, то у него тоже были бы успехи. Я всегда говорю, что он может все. Это люди, знающие свою профессию, всегда готовые учиться. Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются», — цитирует Тарасову Sport24.

Ягудин выиграл золото Олимпиады в одиночном мужском катании в 2002 году. Он завершил карьеру фигуриста в 2003-м. Минувшей весной Ягудин второй год подряд стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов».

Плющенко завоевал личную победу на Играх в 2006 году. Об уходе из спорта об объявил в 2017-м. В этом же году фигурист открыл академию «Ангелы Плющенко», где по настоящее время тренирует молодых спортсменов.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
Читайте также
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фетисов: «Будет интересно наблюдать, как сложится судьба Валиевой»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости