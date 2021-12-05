Тарасова: «Обожаю Пугачеву, она мне шубу подарила»
Легендарный российский тренер Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о дружбе с известной артисткой Аллой Пугачевой.
Также она ответила на вопрос об отношении к Марату Башарову.
— Алла Борисовна (Пугачева) подарила мне шубу. Она была на моем дне рождении. Я ее обожаю! Это такая белая норка до колена. Очень уютная!
— Вы давно дружите с ней?
— Я ее люблю столько, сколько она поет! Поколение, которое выросло на ее творчестве.
— Бывали у нее в гостях?
— Бывала! Как она выглядит... Она выглядит потрясающе!
— Какие качества вы не терпите в людях?
— Хамство, жадность, алчность.
— Почему с Маратом Башаровым не здороваетесь до сих пор?
— Не хочу.
— Это из-за той истории с Екатериной Архаровой?
— Да, из-за той истории. Я не знаю этого имени. Он что, пить разве бросил? Че с ним разговаривать?
— Он прощения не заслуживает?
— Человек, который пьет, пить не перестанет. Какое у пьющего человека может быть прощение?
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