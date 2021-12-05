Тарасова: «Обожаю Пугачеву, она мне шубу подарила»

Легендарный российский тренер Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о дружбе с известной артисткой Аллой Пугачевой.

Также она ответила на вопрос об отношении к Марату Башарову.

— Алла Борисовна (Пугачева) подарила мне шубу. Она была на моем дне рождении. Я ее обожаю! Это такая белая норка до колена. Очень уютная!

— Вы давно дружите с ней?

— Я ее люблю столько, сколько она поет! Поколение, которое выросло на ее творчестве.

— Бывали у нее в гостях?

— Бывала! Как она выглядит... Она выглядит потрясающе!

— Какие качества вы не терпите в людях?

— Хамство, жадность, алчность.

— Почему с Маратом Башаровым не здороваетесь до сих пор?

— Не хочу.

— Это из-за той истории с Екатериной Архаровой?

— Да, из-за той истории. Я не знаю этого имени. Он что, пить разве бросил? Че с ним разговаривать?

— Он прощения не заслуживает?

— Человек, который пьет, пить не перестанет. Какое у пьющего человека может быть прощение?