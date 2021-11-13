Тарасова об участии Авериных в «Ледниковом периоде»: «Всегда за то, чтобы с нами были выдающиеся спортсмены»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на желание сестер Дины и Арины Авериных принять участие в шоу «Ледниковый период».

«Я об этом не думала, этим занимался Илюша (Илья Авербух — прим «СЭ»). Сестры Аверины — выдающиеся спортсменки. Когда присоединяются фанаты одних выдающихся спортсменов к нашим фанатам — всегда получается больший охват аудитории. И нас смотрят, и их смотрят. Мы всегда за то, чтобы с нами были выдающиеся спортсмены. Я поддерживаю такое решение», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 12 ноября, российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили о желании принять участие в шоу «Ледниковый период».

На чемпионате мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония) Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей. Аверина является 18-кратной чемпионкой мира, в то время как у Канаевой 17 золотых медалей.