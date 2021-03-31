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Тарасова — об обвинениях американского журналиста: «Надо отвечать за свои слова! Он лгун»

17:37
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки используют блокаторы гормонов.

«За такие слова нужно отвечать! Это нагло и нечестно! Ему нужно рассказать, откуда он это знает и почему так спокойно об этом говорит. Я думаю, он лгун. Очернять наших девочек ему никто не позволит. Считаю, нужно писать письмо в федерацию фигурного катания США. Это нельзя просто так оставить», — сказала Тарасова «СЭ»

Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела. В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста.

(Владислав Флегонтов)

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