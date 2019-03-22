Тарасова - о Загитовой: "Она себя превозмогала. Настоящая чемпионка!"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Ей все удалось, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Она каталась потрясающе. В такой момент. Она не была чемпионкой мира. А сейчас, надеюсь, будет. Она себя превозмогала. Настоящая чемпионка!

Она набрала за свой прокат 155,42 балла и в сумме 237,50 и заняла промежуточное первое место.

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