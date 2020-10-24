Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила короткую программу Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи. Чемпионка мира и Европы успешно исполнила свою программу, включая аксель на три с половиной оборота.

«Ах ты умница, ах ты красавица! Посмотрите, какую программу она откатала! — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Она сделала все элементы, включая аксель три с половиной! Так вдохновенно каталась, я счастлива прямо за нее!»