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Тарасова — о выступлении Туктамышевой: «Ах ты умница, я счастлива за нее!»

17:01
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила короткую программу Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи. Чемпионка мира и Европы успешно исполнила свою программу, включая аксель на три с половиной оборота.

«Ах ты умница, ах ты красавица! Посмотрите, какую программу она откатала! — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Она сделала все элементы, включая аксель три с половиной! Так вдохновенно каталась, я счастлива прямо за нее!»

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