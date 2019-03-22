Тарасова - о Турсынбаева: "Она в этом году стала совершенно другой, вернувшись к Тутберидзе"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Элизабет Турсынбаевой из Казахстана в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она стала первой фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях.

– Она воспитанница Этери Тутберидзе, у нее прыгают четверные, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – И она их делает, а что делать? А мы смотрим, можем только восхищаться. У них был выдающийся спортсмен – Денис Тен. Теперь появилась девочка. Она в этом году стала совершенно другой, перейдя к Этери. Я ее совершенно не узнаю. Она сделала хорошую базу, ушла, вернулась и продолжает работает базу.

Она набрала за свой прокат 148,80 балла и 224,76 стала второй на чемпионате мира.

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