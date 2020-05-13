Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала, почему поддерживает вице-президента технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики Ирину Винер-Усманову в вопросе тренировок во время карантина. Винер-Усманова выступала за проведение тренировок на базе в Новогорске во время режима самоизоляции.

— Единственный в России спортивный объект, на котором были разрешены тренировки после объявленных из-за коронавируса ограничений — это база в Новогорске. В частности, там тренировались гимнастки. Вам не кажется, что это было не очень красиво по отношению к другим спортсменам?

— Спортсмены и тренеры, которые тренировались в Новогорске, в этом не виноваты, — приводит РБК слова Тарасовой. — Тренировались, и слава богу. Зависть не может все время быть движущей силой.

— То есть Винер-Усманову можно похвалить за хорошо проделанную работу?

— Конечно. А я не понимаю, почему наши федерации сидят как рыба в пироге?

— Может быть, потому что у них нет такого административного ресурса?

— У всех условия одинаковые. Просто нужно понимать, как, с кем, когда надо разговаривать. Я тоже эту работу сейчас начала, выступала на телевидении по поводу того, что членов сборных команд можно по два-четыре человека запускать в тренировочные сооружения вместе с врачами. При этом всех людей, которые работают и обслуживают, нужно проверять. В фигурном катании нам нужны заливки, свет и звук. У нас на катке никто может не шататься.

— Почему представители фигурного катания, видя пример художественной гимнастики, сами не выступили с предложением начать занятия во время карантина?

— Я в восторге от того, что художественная гимнастика занималась там. И совершенно не понимаю, почему мы не можем выйти на лед? Мне все говорят: «Это не твой вопрос». Я так не считаю. Я проработала в этом всю жизнь с 4 лет и считаю, что любой вопрос мой. Это неправильно, что мы сейчас не катаемся. Мы могли бы по 4 человека кататься, могли бы по 6, тренеры готовы работать круглосуточно.