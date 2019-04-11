Тарасова - о срыве Самодуровой: "У нее хорошо работает голова. Она прицепила к риттбергеру тулуп, а там было неудобно. Не каждый спортсмен так может"

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат чемпионки Европы Софьи Самодуровой в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. Фигуристка допустила ошибку, не исполнив каскад в начале программы, но компенсировала ее в середине.

– Начала не очень, флип прыгнула не очень, качнулась чуть-чуть, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Не смогла прицепить туда тройной тулуп. И в середине программы она прыгнула тройной риттбергер, который у нее там и стоит. К нему было неудобно, но она присобачила тройной тулуп! Она его сделала. Дальше все она сделала. Это говорит о том, что у Сони очень хорошо работает голова. Не каждый спортсмен на это способен.

Она получила за свой прокат 68,61 балла и занимает промежуточное первое место.

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