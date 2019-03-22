14:16 | Фигурное катание

Тарасова - о Самодуровой: "Опять докатала девка все, как будто ей не страшно, а она ведь девчонка совсем"

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление чемпионки Европы Софьи Самодуровой в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Опять докатала девка все, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Сорвала только риттбергер. Она бежит. И как будто ей не страшно, а она ведь девчонка совсем. Ей то может страшнее всех. Она работает как пчелка. А риттбергер – это копейка.

Самодурова набрала за произвольную программу 138,16 балла и в сумме – 208,58. Она занимает промежуточное второе место.

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Результаты опроса

20901 чел.

Кто выиграет чемпионат мира-2019 по фигурному катанию у женщин?
4.5%
Софья Самодурова
59.3%
Алина Загитова
13.4%
Евгения Медведева
5.1%
Сатоко Мияхара
14.0%
Рика Кихира
3.8%
Другая фигуристка
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