Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Алина Загитова произвела сильнейшее впечатление во время исполнения короткой программы в Финале «Гран-при» в Турине.

— Вот умница! Все сделала! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Она произвела сильнейшее впечатление. Так сконцентрировалась! Это уже взрослый человек. Молодец девочка! У Косторной был аксель — это нельзя сбрасывать со счетов.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции