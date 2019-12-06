Тарасова — о прокате Загитовой: «Произвела сильнейшее впечатление»
6 декабря 2019, 22:39
Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Алина Загитова произвела сильнейшее впечатление во время исполнения короткой программы в Финале «Гран-при» в Турине.
— Вот умница! Все сделала! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Она произвела сильнейшее впечатление. Так сконцентрировалась! Это уже взрослый человек. Молодец девочка! У Косторной был аксель — это нельзя сбрасывать со счетов.
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