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Тарасова — о прокате Щербаковой: «Такая нежнятина и такая сила!»

15:57
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.

— Такая нежнятина и такая сила в такой маленькой тоненькой, как стебелек, девочке! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Такая сила, такие высокие для нее прыжки! Такая координация, выезд куда угодно поле прыжков. Она всегда прыгает каскад лутц-риттбергер.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Краснорске с 26 по 29 декабря.

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