Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлением от короткой программы Алены Косторной, которую фигуристка показала на этапе «Гран-при» в Москве.

— Сделано. Да, сделано. Неплохо, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Ей программы достались позже всех. И она их вкатывает. И пока не может себе позволить, наверное, и программу, и сложные элементы.

Вторые соревнования смотрю в ужасе: где же аксель, который так легко исполнялся? Но они сами знают, когда его можно начинать.

Но прыжки у нее поднялись.