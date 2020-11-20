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Тарасова — о кроткой программе Косторной: «Смотрю в ужасе: где же аксель, который легко исполнялся?»

20:52
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлением от короткой программы Алены Косторной, которую фигуристка показала на этапе «Гран-при» в Москве.

— Сделано. Да, сделано. Неплохо, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Ей программы достались позже всех. И она их вкатывает. И пока не может себе позволить, наверное, и программу, и сложные элементы.

Вторые соревнования смотрю в ужасе: где же аксель, который так легко исполнялся? Но они сами знают, когда его можно начинать.

Но прыжки у нее поднялись.

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