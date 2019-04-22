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Тарасова - о критике наряда Медведевой: "Пошли они к чертовой матери! Прилипли к девкам из зависти"

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова негативно отреагировала на критику костюма Евгении Медведевой на шоу Ice Fantasia.

 
Евгения Медведева в образе на корейском шоу."Показала легкомысленность русских девушек". Опасный эксперимент Медведевой

Двукратная чемпионка мира и Европы представила показательный номер в откровенном розовом костюме под композицию Арианны Гранде "7 rings".

- Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери – надоели они!

Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят! - цитирует НСН Тарасову.

Дополнительная информация

https://nsn.fm/sport/tarasova-poslala-zavistnikov-medvedevoi

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