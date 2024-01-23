Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:57

Тарасова не знает, будет ли смотреть предстоящий биографический фильм о Родниной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не знает, будет ли смотреть биографический фильм о трехкратной олимпийской чемпионке в парном катании Ирине Родниной.

«Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Может быть, буду в отъезде, на работе или дома. Я и так хорошо знаю ее жизнь», — приводит слова Тарасовой Sport24.

74-летняя Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира в парном катании.

Выход картины под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-614440-tarasova-ne-znayu-buduli-smotret-film-o-rodninoy-ya-i-tak-khorosho-znayu-yeye-zhizn
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
3
2
Читайте также
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Грицаенко — о поддержке публики: «Один раз перед короткой программой услышал свою маму»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости