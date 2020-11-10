Тарасова не видит, за счет чего Косторная может обыграть Трусову
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что Алена Косторная на данный момент не может превзойти Александру Трусову при условии чистого проката.
«Алена показала нам, насколько она готова на сегодняшний день: она еще не готова, — цитируют Тарасову «РИА Новости». — У нее еще идет работа по восстановлению тройного акселя. Пожелаем ей его восстановить!
Пока я не вижу, чем она может обыграть Трусову при чистом прокате Саши. Алене и Саше поставили практически одинаковую оценку за компоненты. Саша прибавила во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат».
Трусова стала победительницей этапа Кубка России в Казани. Она набрала 248,63 балла. У Алены Косторной — 226,31 балла, у Майи Хромых — 212,72.
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