Тарасова не верит в возвращение Загитовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не верит, что олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова сможет вернуться в сборную России. Фигуристка приостановила спортивную карьеру и примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

— В олимпийскую команду не вернется. Она не прыгает 3,5 и 4 оборота, а это сразу 20 баллов, — цитирует РБК Тарасову. — Девочки со второй оценкой тоже стараются. Так не может все время меняться, то в техническую сторону удариться, то в артистическую сторону удариться. Есть какая-то середина. Она блестяще работает, у меня никаких вопросов не возникает.

Просто они неправильно поняли мои слова. Я сказала, что мне мало трех программ для олимпийской чемпионки, за которой я хочу наблюдать многие годы. Чем больше смотришь, тем лучше понимаешь, как человек переживает, как он восстанавливается, делается из маленького большим, как прибавляется вес, как уходят прыжки, как это все работает и как это преодолевается. На нее смотреть одно удовольствие. Будем смотреть. Я не гадалка, но я остаюсь при своем мнении. И это мнение совершенно не плохое, потому что она нашла себя в другом деле. Она прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще...

— Показательные выступления?

— Показательные выступления, наряды, косметика — все это занимает колоссальное время, это съемки, примерки, время, которого при настоящей работе не остается совсем. Только на сон.