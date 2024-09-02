Тарасова не верит, что увидит пятерной прыжок на соревнованиях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что не надеется при жизни увидеть пятерной прыжок в исполнении фигуристов на соревнованиях.

«Не верю, что покажут в следующем сезоне пятерной прыжок. Думаю, что даже больше, чем через десять лет. Хотелось бы, конечно, при жизни увидеть, но это вряд ли. Я не так оптимистично настроена на пятерной прыжок, как некоторые», — цитирует 77-летнюю Тарасову ТАСС.

19 июля Международный союз конькобежцев опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании. Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов. Ранее пятерные прыжки не имели базовой стоимости.