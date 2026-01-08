Фигурное катание
8 января, 14:27

Тарасова не удивилась решению Плющенко и Костылевой о совместной работе

Анастасия Пилипенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что не удивилась решению двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и фигуристки Елены Костылевой продолжить совместную работу.

«Я очень довольна, они хорошо работали, прекрасно. Мы будем наслаждаться их работой дальше. Им можно желать спокойствия, успеха и любви друг к другу. Я не удивилась этому решению», — цитирует Тарасову ТАСС.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. Фигуристка начала тренироваться под руководством Софьи Федченко.

До этого между академией и матерью спортсменки произошел конфликт. В ноябре Плющенко и его супруга Рудковская обвинили Ирину Костылеву в систематическом срыве тренировок, оскорблениях в адрес тренеров и спортсменов, а также в жестоком обращении с дочерью.

8 января Плющенко объявил, что фигуристка снова будет тренироваться в его академии.

Источник: ТАСС
