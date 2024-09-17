Тарасова назвала удачной произвольную программу Кондратюка: «Показывает его достоинства»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о выступлении Марка Кондратюка на контрольных прокатах.

В сезоне-2024/25 чемпион Европы будет исполнять произвольную программу в стиле «Болливуд».

— Мне понравилась его произвольная программа. Она ему подходит. Показывает его достоинства. И поэтому она очень удачная.

— Поэтому весь зал рукоплескал.

— Да, — сказала Тарасова «СЭ».

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию прошли в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.