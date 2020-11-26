Тарасова назвала смехотворным предложение поднять возрастной ценз в фигурном катании

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова не считает необходимостью поднятие возрастного ценза в фигурном катании.

Ранее стало известно, что Норвежская федерация фигурного катания выступила с предложением поднять минимальный возраст выхода во взрослые в женском одиночном катании до 17 лет.

— Норвежец-фигурист — такого понятия нет, — цитирует ТАСС Тарасову. — У них нет ни одного человека, который катается, пусть они сидят, не чирикают, какие требования они выдвигают. Пусть они задумаются над смехотворностью этого предложения, они По словам Тарасовой, норвежцы ставят себя в неловкое положение такие предложением. Откуда они знают, со скольких лет нельзя выступать среди взрослых?