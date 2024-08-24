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Сегодня, 14:03

Тарасова назвала символ российской национальной идентичности на международной арене

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» назвала виды спорта, символизирующие национальную идентичность на международной арене.

«Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей являются символом российской национальной идентичности на международной арене. Они наиболее точно символизируют культурные ценности нашей страны. В этих видах спорта Россия — одна из лучших», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Тарасова заявила о том, что верит в участие российских фигуристов в Олимпийских играх 2026 года.

Татьяна Тарасова
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