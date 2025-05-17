Тарасова назвала сильным и правильным обращение Степановой и Букина к главе МОК

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что обращение четырехкратных чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина к избранному президенту МОК Кирсти Ковентри является очень сильным и правильным.

Ранее в субботу фигуристы обратились к Ковентри с просьбой оказать влияние на Международный союз конькобежцев (ISU), потребовать от него разъяснения причин недопуска спортсменов до олимпийского отбора и вернуть право на участие в международных турнирах.

«Очень сильное, очень правильное обращение. Оно должно быть во всех газетах мирового уровня, сегодня оно единственно правильное, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — С любым человеком из любой страны это может случиться, очень хорошо подготовленное письмо, все как есть», — сказала Тарасова.

По словам знаменитого тренера, за свои права нужно бороться до конца.

«ISU не имеет права не допускать спортсменов, которых делегирует страна на Олимпийские игры, нет у них такого права. Почему они нарушают правила, которые сами изобретают — я не понимаю, сколько мы будем это терпеть. Мерзавцы они», — добавила Тарасова.

Российские спортивные пары и танцевальные дуэты не были допущены к участию в отборочном турнире Олимпийских игр 2026 года.