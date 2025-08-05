Фигурное катание
5 августа, 12:31

Тарасова назвала причину смерти комментатора Гришина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о причине смерти комментатора Александра Гришина.

О смерти комментатора сообщила его супруга 5 августа. Ему было 47 лет.

«Это ужасная новость — его сбила электричка», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу.

Источник: РИА «Новости»
  • Саша

    Это была неправильная электричка. В дождь и ураган нельзя выпускать неправильные электрички в рейс. Электрички должны быть защищены от случайного наезда на пассажиров в ненастную погоду.

    05.08.2025

