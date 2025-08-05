Тарасова назвала причину смерти комментатора Гришина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о причине смерти комментатора Александра Гришина.

О смерти комментатора сообщила его супруга 5 августа. Ему было 47 лет.

«Это ужасная новость — его сбила электричка», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу.