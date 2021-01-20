Тарасова назвала правильным решение назначить Загитову и Медведеву
12:48
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение назначить Евгению Медведеву и Алину Загитову капитанами команд на Кубке Первого канала.
«Женя Медведева и Алина Загитова станут капитанами команд, и это очень хорошо. Правильно и красиво. Потому что катаются они или нет, но они в команде», — приводит ТАСС слова Тарасовой.
Соревнования состоятся 5-7 февраля в Москве. В турнире принимают участие две команды. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.
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