Тарасова назвала несправедливым решение не приглашать Щербакову на вручение премии ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили на вручение премии ISU в Цюрих (Швейцария).

«Что мы можем с вами сделать? Можно только сказать, что жаль. Они объясняют, почему так происходит. Они боятся провокаций. Думаю, что это несправедливо. Если они беспокоятся насчет обстановки, то приставили бы к ней человека, который был бы с ней и ходил. Это вопрос к санкции», — сказала Тарасова «СЭ».

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.